Манохин Иван Федосеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манохин Иван Федосеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1951

Сын: Манохин Анатолий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1963

Дочь: Манохина Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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