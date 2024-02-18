Манохин Иван Федосеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1951
Сын: Манохин Анатолий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1963
Дочь: Манохина Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно