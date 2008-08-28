Манохина Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манохина Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1963

Дата смерти

28.08.2008

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1963

Отец: Манохин Иван Федосеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.07.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Брицын Александр Михайлович

Смерть
28.08.2008

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