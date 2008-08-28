Манохина Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1963
Дата смерти28.08.2008
ПолЖенский
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1963
Отец: Манохин Иван Федосеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.07.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Брицын Александр Михайлович
Смерть
28.08.2008