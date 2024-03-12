Новиков Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1916
Дата смерти1975
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1916
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоусова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ломонов Евгений
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1954
Сын: Новиков Виктор Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1975