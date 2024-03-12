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Новиков Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1916

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1916

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоусова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ломонов Евгений

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1954

Сын: Новиков Виктор Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1975

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