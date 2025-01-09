Желтухин Петр Никандрович Около 1821 — найти родственников по фамилии на Familio

Желтухин Петр Никандрович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1821, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умер 04.02.1822 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Отец
Желтухин Никандр ВасильевичОколо 1790 г.р.
Мать
Желтухина МарфаОколо 1796 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Желтухин Никандр Васильевич

Мать: Желтухина Марфа

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
04.02.1822 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Причина смерти: Натуральная

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