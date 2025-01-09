Желтухин Петр Никандрович
мужской, родился Около 1821, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умер 04.02.1822 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
ОтецЖелтухин Никандр ВасильевичОколо 1790 г.р.
МатьЖелтухина МарфаОколо 1796 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: Желтухин Никандр Васильевич
Мать: Желтухина Марфа
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.02.1822 ст.