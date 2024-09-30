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Постовалов Захар Родионович

Место рождения

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область

Дата рождения

Около 1801 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801 ст.

Отец: Постовалов Родион Петрович

Мать: Постовалова Анисия Ивановна

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Бракосочетание
31.01.1824 ст.

Жена: Постовалова (Подкина) Афанасия Никитовна

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.02.1825 ст.

Дочь: Постовалова Мария Захаровна

Мать ребёнка: Постовалова (Подкина) Афанасия Никитовна

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.03.1827 ст.

Сын: Постовалов Яков Захарович

Мать ребёнка: Постовалова (Подкина) Афанасия Никитовна

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.06.1829 ст.

Сын: Постовалов Тихон Захарович

Мать ребёнка: Постовалова (Подкина) Афанасия Никитовна

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.07.1830 ст.

Дочь: Постовалова Серафима Захаровна

Мать ребёнка: Постовалова (Подкина) Афанасия Никитовна

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.06.1831 ст.

Сын: Постовалов Федор Захарович

Мать ребёнка: Постовалова (Подкина) Афанасия Никитовна

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.04.1834 ст.

Сын: Постовалов Захар Родионович

Мать ребёнка: Постовалова (Подкина) Афанасия Никитовна

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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