Постовалов Захар Родионович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1801 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801 ст.
Бракосочетание
31.01.1824 ст.
Рождение ребёнка
25.02.1825 ст.
Дочь: Постовалова Мария Захаровна
Мать ребёнка: Постовалова (Подкина) Афанасия Никитовна
Рождение ребёнка
20.03.1827 ст.
Сын: Постовалов Яков Захарович
Мать ребёнка: Постовалова (Подкина) Афанасия Никитовна
Рождение ребёнка
15.06.1829 ст.
Сын: Постовалов Тихон Захарович
Мать ребёнка: Постовалова (Подкина) Афанасия Никитовна
Рождение ребёнка
27.07.1830 ст.
Дочь: Постовалова Серафима Захаровна
Мать ребёнка: Постовалова (Подкина) Афанасия Никитовна
Рождение ребёнка
01.06.1831 ст.
Сын: Постовалов Федор Захарович
Мать ребёнка: Постовалова (Подкина) Афанасия Никитовна
Рождение ребёнка
10.04.1834 ст.
Сын: Постовалов Захар Родионович
Мать ребёнка: Постовалова (Подкина) Афанасия Никитовна
Смерть
Неизвестно