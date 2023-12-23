Кузьминец Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьминец Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1968

Дочь: Раилко Оксана Николаевна

Мать ребёнка: Кузьминец Людмила

Рождение ребёнка
04.08.1970

Сын: Кузьминец Олег Николаевич

Мать ребёнка: Кузьминец Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чалых Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Кузьминец Людмила

Смерть
Неизвестно
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