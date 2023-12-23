Кузьминец Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.06.1968
Дочь: Раилко Оксана Николаевна
Мать ребёнка: Кузьминец Людмила
Рождение ребёнка
04.08.1970
Сын: Кузьминец Олег Николаевич
Мать ребёнка: Кузьминец Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чалых Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Кузьминец Людмила
Смерть
Неизвестно