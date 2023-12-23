Чалых Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2002
ПолЖенский
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузьминец Николай
Мать: Кузьминец Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кристина Владимировна
Отец ребёнка: Чалых Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виктория Владимировна
Отец ребёнка: Чалых Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чалых Владимир
Смерть
2002