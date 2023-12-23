Чалых Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чалых Ольга Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузьминец Николай

Мать: Кузьминец Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кристина Владимировна

Отец ребёнка: Чалых Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виктория Владимировна

Отец ребёнка: Чалых Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чалых Владимир

Смерть
2002
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