Телюков Андрей Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Телюков Матвей Сидорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Ефимовна
Рождение ребёнка
23.06.1896
Мать ребёнка: Прасковья Ефимовна
Рождение ребёнка
01.10.1897
Дочь: (Телюкова) Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: Прасковья Ефимовна
Смерть
Неизвестно