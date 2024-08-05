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Телюков Андрей Матвеевич

Место рождения

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Телюков Матвей Сидорович

Мать: не указана

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Ефимовна

Рождение ребёнка
23.06.1896

Сын: Телюков Петр Андреевич

Мать ребёнка: Прасковья Ефимовна

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.10.1897

Дочь: (Телюкова) Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: Прасковья Ефимовна

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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