Прасковья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.06.1896
Отец ребёнка: Телюков Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
01.10.1897
Дочь: (Телюкова) Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Телюков Андрей Матвеевич
Смерть
Неизвестно