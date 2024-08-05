Прасковья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телюков Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
23.06.1896

Сын: Телюков Петр Андреевич

Отец ребёнка: Телюков Андрей Матвеевич

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.10.1897

Дочь: (Телюкова) Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Телюков Андрей Матвеевич

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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