Елисов Елисей Климентов
мужской, родился 1834, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
умер Неизвестно
ОтецЕлисов Климентий Михайлов1807 г.р.
МатьЕлисова Устинья Николаева1807 г.р.
Супруги
Елисова Матрёна Патрикеева1834 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно