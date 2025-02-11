Елисов Елисей Климентов 1834 — найти родственников по фамилии на Familio

Елисов Елисей Климентов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1834, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

умер Неизвестно

Отец
Елисов Климентий Михайлов1807 г.р.
Мать
Елисова Устинья Николаева1807 г.р.
Супруги
Елисова Матрёна Патрикеева1834 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Елисов Климентий Михайлов

Мать: Елисова Устинья Николаева

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елисова Матрёна Патрикеева

Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

4 семья

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.