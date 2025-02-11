Елисова Устинья Николаева 1807 — найти родственников по фамилии на Familio

Елисова Устинья Николаева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1807

умерла Неизвестно

Супруги
Елисов Климентий Михайлов1807 г.р.
Дети
Елисов Елисей Климентов1834 г.р.
(Елисова) Авдотья Климентова1844 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елисов Климентий Михайлов

Рождение ребёнка
1834

Сын: Елисов Елисей Климентов

Отец ребёнка: Елисов Климентий Михайлов

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Елисова) Авдотья Климентова

Отец ребёнка: Елисов Климентий Михайлов

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

4 семья

Смерть
Неизвестно

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