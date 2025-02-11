Елисова Устинья Николаева
женский, родилась 1807
умерла Неизвестно
Супруги
Елисов Климентий Михайлов1807 г.р.
Дети
Елисов Елисей Климентов1834 г.р.
(Елисова) Авдотья Климентова1844 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Елисов Климентий Михайлов
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Елисова) Авдотья Климентова
Отец ребёнка: Елисов Климентий Михайлов
Место жительства
1857
Смерть
Неизвестно