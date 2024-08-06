Кузнецова (Шамова) Мария Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Шамова) Мария Трофимова

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872 ст.

Отец: Шамов Трофим Афанасьев

Мать: Шамова (Врагова) Анастасия Емельянова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Крещение
1872 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
09.11.1888 ст.

Муж: Кузнецов Филипп Петров

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
по жениху Семен Федотов Мещеряков-с Платцовка Сердобский уезд Акакий Васильев ефремов по невесте Петр Варфоломеев Поляков Антон Титов Лысев
Рождение ребёнка
21.12.1889 ст.

Сын: Кузнецов Петр Филиппов

Отец ребёнка: Кузнецов Филипп Петров

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
09.05.1892 ст.

Сын: Кузнецов Николай Филиппов

Отец ребёнка: Кузнецов Филипп Петров

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.02.1894 ст.

Сын: Кузнецов Василий Филиппов

Отец ребёнка: Кузнецов Филипп Петров

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
11.04.1896 ст.

Сын: Кузнецов Александр Филиппов

Отец ребёнка: Кузнецов Филипп Петров

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
02.06.1897 ст.

Дочь: Шатунова (Кузнецова) Федосья Филиппова

Отец ребёнка: Кузнецов Филипп Петров

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
25.12.1899 ст.

Сын: Кузнецов Федор Филиппов

Отец ребёнка: Кузнецов Филипп Петров

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
28.03.1902 ст.

Дочь: Кузнецова Ирина Филиппова

Отец ребёнка: Кузнецов Филипп Петров

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
24.04.1904 ст.

Сын: Кузнецов Георгий Филиппов

Отец ребёнка: Кузнецов Филипп Петров

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
05.12.1906 ст.

Сын: Кузнецов Николай Филиппов

Отец ребёнка: Кузнецов Филипп Петров

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
27.06.1908 ст.

Дочь: Кузнецова Марфа Филиппова

Отец ребёнка: Кузнецов Филипп Петров

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
09.07.1912 ст.

Дочь: Кузнецова Анна Филиппова

Отец ребёнка: Кузнецов Филипп Петров

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
02.04.1913 ст.

Сын: Кузнецов Александр Филиппов

Отец ребёнка: Кузнецов Филипп Петров

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
09.04.1915 ст.

Дочь: Кузнецова Агафья Филиппова

Отец ребёнка: Кузнецов Филипп Петров

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
16 апреля-по новому
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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