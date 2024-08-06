Кузнецова (Шамова) Мария Трофимова
Место рождения
Дата рождения1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец ребёнка: Кузнецов Филипп Петров
Сын: Кузнецов Николай Филиппов
Отец ребёнка: Кузнецов Филипп Петров
Сын: Кузнецов Василий Филиппов
Отец ребёнка: Кузнецов Филипп Петров
Сын: Кузнецов Александр Филиппов
Отец ребёнка: Кузнецов Филипп Петров
Дочь: Шатунова (Кузнецова) Федосья Филиппова
Отец ребёнка: Кузнецов Филипп Петров
Отец ребёнка: Кузнецов Филипп Петров
Дочь: Кузнецова Ирина Филиппова
Отец ребёнка: Кузнецов Филипп Петров
Сын: Кузнецов Георгий Филиппов
Отец ребёнка: Кузнецов Филипп Петров
Сын: Кузнецов Николай Филиппов
Отец ребёнка: Кузнецов Филипп Петров
Дочь: Кузнецова Марфа Филиппова
Отец ребёнка: Кузнецов Филипп Петров
Дочь: Кузнецова Анна Филиппова
Отец ребёнка: Кузнецов Филипп Петров
Сын: Кузнецов Александр Филиппов
Отец ребёнка: Кузнецов Филипп Петров
Дочь: Кузнецова Агафья Филиппова
Отец ребёнка: Кузнецов Филипп Петров