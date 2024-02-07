Попова Марина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Марина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1994

Отец: Монин Владимир Викторович

Мать: Монина Лидия Михайловна

Рождение ребёнка
15.01.2018

Сын: Попов Антон Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Владимирович

Рождение ребёнка
03.05.2019

Сын: Попов Артём Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Иван Владимирович

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