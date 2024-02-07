Попова Марина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1994
Отец: Монин Владимир Викторович
Мать: Монина Лидия Михайловна
Рождение ребёнка
15.01.2018
Сын: Попов Антон Иванович
Отец ребёнка: Попов Иван Владимирович
Рождение ребёнка
03.05.2019
Сын: Попов Артём Иванович
Отец ребёнка: Попов Иван Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно