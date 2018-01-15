Попов Антон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Антон Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.2018

Пол

Мужской

Отец

1983 г.р.

Мать

1994 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.2018

Отец: Попов Иван Владимирович

Мать: Попова Марина Владимировна

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