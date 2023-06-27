Казанцова (Шунайлова) Ирина Петровна
женский, родилась 18.04.1812 ст., Сугояк, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
умерла Неизвестно
ОтецШунайлов Пётр Семёнович1788 г.р.
Супруги
Казанцов Яков Данилович04.10.1817 ст. г.р.
Дети
Казанцов Николай Яковлевич1840 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1812 ст.
Отец: Шунайлов Пётр Семёнович
Мать: не указана
Сугояк, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
17.02.1837 ст.
Русская Теча, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1840
Сын: Казанцов Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Казанцов Яков Данилович
Смерть
Неизвестно