Казанцова (Шунайлова) Ирина Петровна 18.04.1812 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Казанцова (Шунайлова) Ирина Петровна

Автор
ИК
Климов И.

женский, родилась 18.04.1812 ст., Сугояк, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область

умерла Неизвестно

Отец
Шунайлов Пётр Семёнович1788 г.р.
Супруги
Казанцов Яков Данилович04.10.1817 ст. г.р.
Дети
Казанцов Николай Яковлевич1840 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1812 ст.

Отец: Шунайлов Пётр Семёнович

Мать: не указана

Сугояк, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область

Бракосочетание
17.02.1837 ст.

Муж: Казанцов Яков Данилович

Русская Теча, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область

МК Теченского 1837 г.

Рождение ребёнка
1840

Сын: Казанцов Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Казанцов Яков Данилович

Год рождения расчитан из записи в Исповедной ведомости с. Теченского 1868 г. В записи о втором браке 58 лет (т.е. 1845 г.р.)

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.