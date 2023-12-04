Булатов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатов Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булатова Наталья Федоровна

Мать ребёнка: Заикина Валентина Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булатова Людмила Федоровна

Мать ребёнка: Заикина Валентина Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булатова Надежда Федоровна

Мать ребёнка: Заикина Валентина Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булатова Галина Федоровна

Мать ребёнка: Заикина Валентина Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булатов Михаил Федорович

Мать ребёнка: Заикина Валентина Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заикина Валентина Трофимовна

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