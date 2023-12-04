Булатов Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булатова Наталья Федоровна
Мать ребёнка: Заикина Валентина Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булатова Людмила Федоровна
Мать ребёнка: Заикина Валентина Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булатова Надежда Федоровна
Мать ребёнка: Заикина Валентина Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булатова Галина Федоровна
Мать ребёнка: Заикина Валентина Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Заикина Валентина Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно