Соловьев Иван Михайлович
мужской, родился 12.01.1886 ст., Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
умер Неизвестно
ОтецСоловьев Михаил Моисеевич02.11.1857 ст. г.р.
МатьСоловьева (Тетерина) Феодора Михайловна1856 ст. г.р.
Супруги
Соловьева (Липатникова) Наталья Кельсиева1885 ст. г.р.
Дети
Соловьев Иван Иванович1907 г.р.
(Соловьева) Мария Ивановна1909 ст. г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1886 ст.
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
25.01.1906
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Соловьева (Липатникова) Наталья Кельсиева
Рождение ребёнка
1909 ст.
Дочь: (Соловьева) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Соловьева (Липатникова) Наталья Кельсиева
Рождение ребёнка
26.11.1910 ст.
Мать ребёнка: Соловьева (Липатникова) Наталья Кельсиева
Рождение ребёнка
12.11.1911
Дочь: (Соловьева) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Соловьева (Липатникова) Наталья Кельсиева
Рождение ребёнка
1913 ст.
Дочь: (Соловьева) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Соловьева (Липатникова) Наталья Кельсиева
Рождение ребёнка
1917 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соловьева (Липатникова) Наталья Кельсиева
Рождение ребёнка
1920
Сын: Соловьев Александр Иванович
Мать ребёнка: Соловьева (Липатникова) Наталья Кельсиева
Смерть
Неизвестно