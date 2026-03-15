Соловьев Иван Михайлович 12.01.1886 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Соловьев Иван Михайлович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 12.01.1886 ст., Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

умер Неизвестно

Отец
Соловьев Михаил Моисеевич02.11.1857 ст. г.р.
Мать
Соловьева (Тетерина) Феодора Михайловна1856 ст. г.р.
Супруги
Соловьева (Липатникова) Наталья Кельсиева1885 ст. г.р.
Дети
Соловьев Иван Иванович1907 г.р.
(Соловьева) Мария Ивановна1909 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1886 ст.

Отец: Соловьев Михаил Моисеевич

Мать: Соловьева (Тетерина) Феодора Михайловна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Место жительства
Неизвестно
Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Бракосочетание
25.01.1906

Жена: Соловьева (Липатникова) Наталья Кельсиева

Рождение ребёнка
1907

Сын: Соловьев Иван Иванович

Мать ребёнка: Соловьева (Липатникова) Наталья Кельсиева

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
1909 ст.

Дочь: (Соловьева) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Соловьева (Липатникова) Наталья Кельсиева

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
26.11.1910 ст.

Сын: Соловьев Андрей Иванович

Мать ребёнка: Соловьева (Липатникова) Наталья Кельсиева

Рождение ребёнка
12.11.1911

Дочь: (Соловьева) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Соловьева (Липатникова) Наталья Кельсиева

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
1913 ст.

Дочь: (Соловьева) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Соловьева (Липатникова) Наталья Кельсиева

Рождение ребёнка
1917 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьева (Липатникова) Наталья Кельсиева

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
1920

Сын: Соловьев Александр Иванович

Мать ребёнка: Соловьева (Липатникова) Наталья Кельсиева

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Смерть
Неизвестно

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