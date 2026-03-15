Соловьева (Тетерина) Феодора Михайловна 1856 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Соловьева (Тетерина) Феодора Михайловна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1856 ст., Моркинер, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

умерла Неизвестно

Отец
Тетерин Михаил ВасильевичНеизвестно г.р.
Супруги
Соловьев Михаил Моисеевич02.11.1857 ст. г.р.
Дети
Шевнина (Соловьев) Анна Михайловна1880 г.р.
Соловьев Иван Михайлович12.01.1886 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856 ст.

Отец: Тетерин Михаил Васильевич

Мать: не указана

Моркинер, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Никита Михайлович

Отец ребёнка: Соловьев Михаил Моисеевич

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Бракосочетание
1875 ст.

Муж: Соловьев Михаил Моисеевич

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Шевнина (Соловьев) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Соловьев Михаил Моисеевич

Пехметьев, Уржумский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
12.01.1886 ст.

Сын: Соловьев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Соловьев Михаил Моисеевич

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Смерть
Неизвестно

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