Соловьева (Тетерина) Феодора Михайловна
женский, родилась 1856 ст., Моркинер, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
умерла Неизвестно
ОтецТетерин Михаил ВасильевичНеизвестно г.р.
Супруги
Соловьев Михаил Моисеевич02.11.1857 ст. г.р.
Дети
Шевнина (Соловьев) Анна Михайловна1880 г.р.
Соловьев Иван Михайлович12.01.1886 ст. г.р.Показать еще 1
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Рождение
1856 ст.
Отец: Тетерин Михаил Васильевич
Мать: не указана
Моркинер, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьев Никита Михайлович
Отец ребёнка: Соловьев Михаил Моисеевич
Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
1875 ст.
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Шевнина (Соловьев) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Соловьев Михаил Моисеевич
Пехметьев, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.01.1886 ст.
Отец ребёнка: Соловьев Михаил Моисеевич
Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно