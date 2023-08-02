Леутская (Леутский) Ефросинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти10.11.1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Левуцкая) Дарья
Отец ребёнка: Левуцкий Яков
Рождение ребёнка
1850
Сын: Левуцкий Захарий
Отец ребёнка: Левуцкий Яков
Рождение ребёнка
1856
Сын: Леутский Мефодий
Отец ребёнка: Левуцкий Яков
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Голубицкий (Левуцкая) Харетина
Отец ребёнка: Левуцкий Яков
Рождение ребёнка
21.04.1862
Сын: Левуцкий Фёдор
Отец ребёнка: Левуцкий Яков
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Балабан (Леутская) Васса
Отец ребёнка: Левуцкий Яков
Рождение ребёнка
11.02.1867
Сын: Леутский Маркиний
Отец ребёнка: Левуцкий Яков
Смерть
10.11.1896