Леутская (Леутский) Ефросинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леутская (Леутский) Ефросинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

10.11.1896

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Левуцкая) Дарья

Отец ребёнка: Левуцкий Яков

Рождение ребёнка
1850

Сын: Левуцкий Захарий

Отец ребёнка: Левуцкий Яков

Рождение ребёнка
1856

Сын: Леутский Мефодий

Отец ребёнка: Левуцкий Яков

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Голубицкий (Левуцкая) Харетина

Отец ребёнка: Левуцкий Яков

Рождение ребёнка
21.04.1862

Сын: Левуцкий Фёдор

Отец ребёнка: Левуцкий Яков

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Балабан (Леутская) Васса

Отец ребёнка: Левуцкий Яков

Рождение ребёнка
11.02.1867

Сын: Леутский Маркиний

Отец ребёнка: Левуцкий Яков

Смерть
10.11.1896

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