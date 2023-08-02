Левуцкий Яков
Место рожденияказак Азовского казачьего войска
Дата рождения1815
Дата смерти01.01.1880
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Левуцкий Андрей
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
казак Азовского казачьего войска
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Левуцкая) Дарья
Мать ребёнка: Леутская (Леутский) Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Левуцкий Захарий
Мать ребёнка: Леутская (Леутский) Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Леутский Мефодий
Мать ребёнка: Леутская (Леутский) Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Голубицкий (Левуцкая) Харетина
Мать ребёнка: Леутская (Леутский) Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
21.04.1862
Сын: Левуцкий Фёдор
Мать ребёнка: Леутская (Леутский) Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Балабан (Леутская) Васса
Мать ребёнка: Леутская (Леутский) Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
11.02.1867
Сын: Леутский Маркиний
Мать ребёнка: Леутская (Леутский) Ефросинья Ивановна
Смерть
01.01.1880
Похороны
Неизвестно