Левуцкий Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛевуцкий Яков

Левуцкий Яков

Место рождения

казак Азовского казачьего войска

Дата рождения

1815

Дата смерти

01.01.1880

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Левуцкий Андрей

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
казак Азовского казачьего войска
Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Левуцкая) Дарья

Мать ребёнка: Леутская (Леутский) Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Левуцкий Захарий

Мать ребёнка: Леутская (Леутский) Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Леутский Мефодий

Мать ребёнка: Леутская (Леутский) Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Голубицкий (Левуцкая) Харетина

Мать ребёнка: Леутская (Леутский) Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
21.04.1862

Сын: Левуцкий Фёдор

Мать ребёнка: Леутская (Леутский) Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Балабан (Леутская) Васса

Мать ребёнка: Леутская (Леутский) Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
11.02.1867

Сын: Леутский Маркиний

Мать ребёнка: Леутская (Леутский) Ефросинья Ивановна

Смерть
01.01.1880
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.