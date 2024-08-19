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Bašēna (Bašens) Kristīne

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

01.03.1930

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Bašens Tenis

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1885

Дочь: Jansone Rūmnieks (Bašena) Alvīne

Отец ребёнка: Bašēns Jēkabs

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Andersone (Bašena) Matilde

Отец ребёнка: Bašēns Jēkabs

Рождение ребёнка
12.09.1898

Дочь: Miezis (Bašena) Anna

Отец ребёнка: Bašēns Jēkabs

Рождение ребёнка
05.01.1900

Сын: Bašens Ernests (Ernsts)

Отец ребёнка: Bašēns Jēkabs

Рождение ребёнка
11.03.1906

Сын: Bašens Eduards

Отец ребёнка: Bašēns Jēkabs

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Skudriņa (Bašena) Nadīne

Отец ребёнка: Bašēns Jēkabs

Рождение ребёнка
28.12.1911

Дочь: Paegle (Bašena) Ella Elfrīda

Отец ребёнка: Bašēns Jēkabs

Смерть
01.03.1930
Похороны
Неизвестно

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