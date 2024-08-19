Bašēna (Bašens) Kristīne
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти01.03.1930
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Bašens Tenis
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1885
Дочь: Jansone Rūmnieks (Bašena) Alvīne
Отец ребёнка: Bašēns Jēkabs
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Andersone (Bašena) Matilde
Отец ребёнка: Bašēns Jēkabs
Рождение ребёнка
12.09.1898
Дочь: Miezis (Bašena) Anna
Отец ребёнка: Bašēns Jēkabs
Рождение ребёнка
05.01.1900
Отец ребёнка: Bašēns Jēkabs
Рождение ребёнка
11.03.1906
Сын: Bašens Eduards
Отец ребёнка: Bašēns Jēkabs
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Skudriņa (Bašena) Nadīne
Отец ребёнка: Bašēns Jēkabs
Рождение ребёнка
28.12.1911
Дочь: Paegle (Bašena) Ella Elfrīda
Отец ребёнка: Bašēns Jēkabs
Смерть
01.03.1930
Похороны
Неизвестно