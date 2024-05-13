Костычев Аврам Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Костычев Андрей Никитич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1777
Мать ребёнка: Костычева Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
28.07.1780
Дочь: Костычева Евдокия Аврамовна
Мать ребёнка: Костычева Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Костычев Никита Аврамович
Мать ребёнка: Костычева Прасковья Андреевна
Смерть
Неизвестно