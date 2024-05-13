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Костычев Аврам Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Костычев Андрей Никитич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Костычев Иван Аврамович

Мать ребёнка: Костычева Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
28.07.1780

Дочь: Костычева Евдокия Аврамовна

Мать ребёнка: Костычева Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Костычев Никита Аврамович

Мать ребёнка: Костычева Прасковья Андреевна

Смерть
Неизвестно

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