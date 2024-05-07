Костычева Прасковья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1777
Отец ребёнка: Костычев Аврам Андреевич
Рождение ребёнка
28.07.1780
Дочь: Костычева Евдокия Аврамовна
Отец ребёнка: Костычев Аврам Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Костычев Никита Аврамович
Отец ребёнка: Костычев Аврам Андреевич
Смерть
Неизвестно