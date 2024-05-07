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Костычева Прасковья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Костычев Иван Аврамович

Отец ребёнка: Костычев Аврам Андреевич

Рождение ребёнка
28.07.1780

Дочь: Костычева Евдокия Аврамовна

Отец ребёнка: Костычев Аврам Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Костычев Никита Аврамович

Отец ребёнка: Костычев Аврам Андреевич

Смерть
Неизвестно

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