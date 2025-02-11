Кудряшов / Долбачев Савва Леонтьев 26.11.1863 — найти родственников по фамилии на Familio

Кудряшов / Долбачев Савва Леонтьев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 26.11.1863, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Аксинья Парфёнова1834 г.р.
Отец
Кудряшов / Д...Ов Леонтий Алексеев1833 г.р.
Супруги
Кудряшова / Долбачева (Брускова) Мария Трофимова19.07.1869 г.р.
Дети
Кудряшов /Долбячев Никита Саввин12.09.1889 г.р.
(Долбячева) Анисья Саввина26.12.1892 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1863

Отец: Кудряшов / Д...Ов Леонтий Алексеев

Мать: Аксинья Парфёнова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
19.01.1887

Жена: Кудряшова / Долбачева (Брускова) Мария Трофимова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
12.09.1889

Сын: Кудряшов /Долбячев Никита Саввин

Мать ребёнка: Кудряшова / Долбачева (Брускова) Мария Трофимова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
26.12.1892

Дочь: (Долбячева) Анисья Саввина

Мать ребёнка: Кудряшова / Долбачева (Брускова) Мария Трофимова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
26.11.1894

Сын: Кудряшов Яков Саввин

Мать ребёнка: Кудряшова / Долбачева (Брускова) Мария Трофимова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
06.11.1897

Дочь: (Долбачева) Матрена Саввина

Мать ребёнка: Кудряшова / Долбачева (Брускова) Мария Трофимова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
30.05.1900

Сын: Кудряшов / Долбачев Георгий Саввин / Георгий Савельев

Мать ребёнка: Кудряшова / Долбачева (Брускова) Мария Трофимова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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