Кудряшов / Долбачев Савва Леонтьев
мужской, родился 26.11.1863, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьАксинья Парфёнова1834 г.р.
ОтецКудряшов / Д...Ов Леонтий Алексеев1833 г.р.
Супруги
Кудряшова / Долбачева (Брускова) Мария Трофимова19.07.1869 г.р.
Дети
Кудряшов /Долбячев Никита Саввин12.09.1889 г.р.
(Долбячева) Анисья Саввина26.12.1892 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1863
Бракосочетание
19.01.1887
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.09.1889
Рождение ребёнка
26.12.1892
Дочь: (Долбячева) Анисья Саввина
Мать ребёнка: Кудряшова / Долбачева (Брускова) Мария Трофимова
Рождение ребёнка
26.11.1894
Сын: Кудряшов Яков Саввин
Мать ребёнка: Кудряшова / Долбачева (Брускова) Мария Трофимова
Рождение ребёнка
06.11.1897
Дочь: (Долбачева) Матрена Саввина
Мать ребёнка: Кудряшова / Долбачева (Брускова) Мария Трофимова
Рождение ребёнка
30.05.1900
Сын: Кудряшов / Долбачев Георгий Саввин / Георгий Савельев
Мать ребёнка: Кудряшова / Долбачева (Брускова) Мария Трофимова
Смерть
Неизвестно