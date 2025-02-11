Кудряшов /Долбячев Никита Саввин
мужской, родился 12.09.1889, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 21.04.1892, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецКудряшов / Долбачев Савва Леонтьев26.11.1863 г.р.
МатьКудряшова / Долбачева (Брускова) Мария Трофимова19.07.1869 г.р.
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Рождение
12.09.1889
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
21.04.1892
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область