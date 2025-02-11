Кудряшов /Долбячев Никита Саввин 12.09.1889 — найти родственников по фамилии на Familio

Кудряшов /Долбячев Никита Саввин

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 12.09.1889, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 21.04.1892, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Кудряшов / Долбачев Савва Леонтьев26.11.1863 г.р.
Мать
Кудряшова / Долбачева (Брускова) Мария Трофимова19.07.1869 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1889

Отец: Кудряшов / Долбачев Савва Леонтьев

Мать: Кудряшова / Долбачева (Брускова) Мария Трофимова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
21.04.1892
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: от кори

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