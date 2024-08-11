Hordyj (Duma) Matrona
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: Duma Pawel (Duma)
Мать: (Zaremba) Marianna
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Hordyj) Anna
Отец ребёнка: Hordyj Leon / Lewko
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Hordyj Leon / Lewko
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Hordyj) Marianna
Отец ребёнка: Hordyj Leon / Lewko
Рождение ребёнка
07.11.1817
Рождение ребёнка
1820
Сын: Hordyj Jan (Ivan)
Отец ребёнка: Hordyj Leon / Lewko
Рождение ребёнка
1822
Сын: Hordyj Jacenty
Отец ребёнка: Hordyj Leon / Lewko
Рождение ребёнка
1825
Сын: Teodor (Fedor)
Отец ребёнка: Hordyj Leon / Lewko
Смерть
Неизвестно