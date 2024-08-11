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Hordyj (Duma) Matrona

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Duma Pawel (Duma)

Мать: (Zaremba) Marianna

Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Hordyj) Anna

Отец ребёнка: Hordyj Leon / Lewko

Рождение ребёнка
1813

Сын: Hordyj Teodor (Fedor)

Отец ребёнка: Hordyj Leon / Lewko

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Hordyj) Marianna

Отец ребёнка: Hordyj Leon / Lewko

Рождение ребёнка
07.11.1817

Сын: Гордей(Hordyj) Деметрий (Dymitr/Gmiter) Леонович (Leonovich)

Отец ребёнка: Hordyj Leon / Lewko

Рождение ребёнка
1820

Сын: Hordyj Jan (Ivan)

Отец ребёнка: Hordyj Leon / Lewko

Рождение ребёнка
1822

Сын: Hordyj Jacenty

Отец ребёнка: Hordyj Leon / Lewko

Рождение ребёнка
1825

Сын: Teodor (Fedor)

Отец ребёнка: Hordyj Leon / Lewko

Смерть
Неизвестно

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