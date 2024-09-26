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Доронцев Фёдор Пимонович

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доронцева Матрёна Степановна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Доронцев Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Доронцева Матрёна Степановна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Доронцев Степан Фёдорович

Мать ребёнка: Доронцева Матрёна Степановна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
29.10.1918

Сын: Доронцев Андрей Фёдорович

Мать ребёнка: Доронцева Матрёна Степановна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Доронцев Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Доронцева Матрёна Степановна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
20.10.1925

Сын: Доронцев Андрей Фёдорович

Мать ребёнка: Доронцева Матрёна Степановна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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