Доронцев Фёдор Пимонович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Доронцева Матрёна Степановна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Доронцев Степан Фёдорович
Мать ребёнка: Доронцева Матрёна Степановна
Рождение ребёнка
29.10.1918
Сын: Доронцев Андрей Фёдорович
Мать ребёнка: Доронцева Матрёна Степановна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Доронцев Василий Фёдорович
Мать ребёнка: Доронцева Матрёна Степановна
Рождение ребёнка
20.10.1925
Сын: Доронцев Андрей Фёдорович
Мать ребёнка: Доронцева Матрёна Степановна
Смерть
Неизвестно