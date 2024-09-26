Доронцева Матрёна Степановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Акимцев Степан Федотович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Доронцев Фёдор Пимонович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Доронцев Степан Фёдорович
Отец ребёнка: Доронцев Фёдор Пимонович
Рождение ребёнка
29.10.1918
Сын: Доронцев Андрей Фёдорович
Отец ребёнка: Доронцев Фёдор Пимонович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Доронцев Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Доронцев Фёдор Пимонович
Рождение ребёнка
20.10.1925
Сын: Доронцев Андрей Фёдорович
Отец ребёнка: Доронцев Фёдор Пимонович
Смерть
Неизвестно