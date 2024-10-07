Плотицына (Мартемьянова) Авдотья Матфеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотицына (Мартемьянова) Авдотья Матфеевна

Место рождения

Аксеновская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1799

Дата смерти

31.05.1834 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Мартемьянов Матфей Адрианович

Мать: Мартемьянова Татьяна Григорьевна

Аксеновская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
Неизвестно
Юхнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Плотицын Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Плотицын Андрей Алексеевич

Юхнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
25.01.1820 ст.

Муж: Плотицын Андрей Алексеевич

Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 157 Л.69.
Смерть
31.05.1834 ст.
Юхнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 171, Л.236.

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