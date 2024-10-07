Плотицына (Мартемьянова) Авдотья Матфеевна
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смерти31.05.1834 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1820
Сын: Плотицын Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Плотицын Андрей Алексеевич
Бракосочетание
25.01.1820 ст.
Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 157 Л.69.
Смерть
31.05.1834 ст.
Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 171, Л.236.