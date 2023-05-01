Пигалова (Ерыкалова) Агрипина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти24.07.1937
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ерыкалов Алексей Маркович
Мать: Татиана Андреевна
Рождение ребёнка
27.01.1927
Дочь: Пигалова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Пигалов Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
27.09.1929
Отец ребёнка: Пигалов Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
25.09.1934
Сын: Пигалов Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Пигалов Алексей Андреевич
Салганы, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.07.1937
Умерла в возрасте 35 лет, причина заворот кишок