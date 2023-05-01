Пигалова (Ерыкалова) Агрипина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пигалова (Ерыкалова) Агрипина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

24.07.1937

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ерыкалов Алексей Маркович

Мать: Татиана Андреевна

Рождение ребёнка
27.01.1927

Дочь: Пигалова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Пигалов Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
27.09.1929

Сын: Пигалов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Пигалов Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
25.09.1934

Сын: Пигалов Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Пигалов Алексей Андреевич

Салганы, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пигалов Алексей Андреевич

Смерть
24.07.1937
Умерла в возрасте 35 лет, причина заворот кишок
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