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Пигалов Алексей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1902

Дата смерти

18.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1902

Отец: Пигалов Андрей Максимович

Мать: Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
27.01.1927

Дочь: Пигалова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Аграфена Алексеевна

Рождение ребёнка
27.09.1929

Сын: Пигалов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Аграфена Алексеевна

Рождение ребёнка
25.09.1934

Сын: Пигалов Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Аграфена Алексеевна

Салганы, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена Алексеевна

Смерть
18.02.1942