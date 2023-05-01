Пигалов Алексей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1902
Дата смерти18.02.1942
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1902
Отец: Пигалов Андрей Максимович
Мать: Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
27.01.1927
Дочь: Пигалова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Аграфена Алексеевна
Рождение ребёнка
27.09.1929
Мать ребёнка: Аграфена Алексеевна
Рождение ребёнка
25.09.1934
Сын: Пигалов Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Аграфена Алексеевна
Салганы, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена Алексеевна
Смерть
18.02.1942