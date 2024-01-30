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Лопатина Антонина Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Марк

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евсеева Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Лопатин Яков Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопатин Яков Гаврилович

Рождение ребёнка
29.08.1937

Дочь: Евсеева (Лопатина) Евгения Яковлевна

Отец ребёнка: Лопатин Яков Гаврилович

Смерть
Неизвестно

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