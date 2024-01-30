Лопатина Антонина Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Марк
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евсеева Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Лопатин Яков Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.08.1937
Дочь: Евсеева (Лопатина) Евгения Яковлевна
Отец ребёнка: Лопатин Яков Гаврилович
Смерть
Неизвестно