Лопатин Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопатин Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1937

Дочь: Евсеева Евгения Яковлевна

Мать ребёнка: Лопатина Антонина Марковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопатина Антонина Марковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евсеева Александра Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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