Леонов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сестра Николаевна

Мать ребёнка: Леонова (Дорохманова) Вера Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонов Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Леонова (Дорохманова) Вера Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чадова Марина Николаевна

Мать ребёнка: Леонова (Дорохманова) Вера Николаевна

Смерть
Неизвестно

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