Леонов Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Леонова Вера Николаевна
Рождение ребёнка
22.05.2006
Сын: Леонов Владислав Валерьевич
Мать ребёнка: Леонова Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Леонова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова Екатерина Валерьевна
Мать ребёнка: Леонова Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Леонова Галина