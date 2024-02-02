Леонов Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеонов Валерий

Леонов Валерий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Леонова Вера Николаевна

Рождение ребёнка
22.05.2006

Сын: Леонов Владислав Валерьевич

Мать ребёнка: Леонова Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Екатерина Валерьевна

Мать ребёнка: Леонова Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонова Галина

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close