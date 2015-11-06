Широнин Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широнин Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1937

Дата смерти

06.11.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1962 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1962

Дочь: Широнина Галина Александровна

Мать ребёнка: Пинаева Антонина Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.10.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пинаева Антонина Дмитриевна

Смерть
06.11.2015
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