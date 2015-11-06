Широнин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1937
Дата смерти06.11.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.06.1962
Дочь: Широнина Галина Александровна
Мать ребёнка: Пинаева Антонина Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.10.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пинаева Антонина Дмитриевна
Смерть
06.11.2015