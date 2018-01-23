Пинаева Антонина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пинаева Антонина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1936

Дата смерти

23.01.2018

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1915 г.р.

Дети

1962 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕШ
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Место
Комментарий
Рождение
10.06.1936

Отец: Пинаев Дмитрий Емальянович

Мать: Семенова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
03.06.1962

Дочь: Широнина Галина Александровна

Отец ребёнка: Широнин Александр Иванович

Рождение ребёнка
01.10.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Широнин Александр Иванович

Смерть
23.01.2018
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