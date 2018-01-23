Пинаева Антонина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1936
Дата смерти23.01.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1936
Рождение ребёнка
03.06.1962
Дочь: Широнина Галина Александровна
Отец ребёнка: Широнин Александр Иванович
Рождение ребёнка
01.10.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Широнин Александр Иванович
Смерть
23.01.2018