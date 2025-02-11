Бузюлов Пётр Иванов 1810 — найти родственников по фамилии на Familio

Бузюлов Пётр Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1810, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Иван Васильев1790 г.р.
Супруги
Бузюлова Аксинья Дмитриева1811 г.р.
Дети
Аксинья Петрова1833 г.р.
Бузюлов Антон Петров1836 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Иван Васильев

Мать: ?

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бузюлова Аксинья Дмитриева

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Аксинья Петрова

Мать ребёнка: Бузюлова Аксинья Дмитриева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1836

Сын: Бузюлов Антон Петров

Мать ребёнка: Бузюлова Аксинья Дмитриева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Татьяна Петрова

Мать ребёнка: Бузюлова Аксинья Дмитриева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1839

Сын: Василий Петров

Мать ребёнка: Бузюлова Аксинья Дмитриева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1844

Сын: Семён Петров

Мать ребёнка: Бузюлова Аксинья Дмитриева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Дарья Петрова

Мать ребёнка: Бузюлова Аксинья Дмитриева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

143

Рождение ребёнка
1852

Сын: Бузюлов Филипп Петров

Мать ребёнка: Бузюлова Аксинья Дмитриева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Варвара Петрова

Мать ребёнка: Бузюлова Аксинья Дмитриева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

119

Смерть
Неизвестно

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