Бузюлов Пётр Иванов
мужской, родился 1810, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецИван Васильев1790 г.р.
Супруги
Бузюлова Аксинья Дмитриева1811 г.р.
Дети
Аксинья Петрова1833 г.р.
Бузюлов Антон Петров1836 г.р.Показать еще 6
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Иван Васильев
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Аксинья Петрова
Мать ребёнка: Бузюлова Аксинья Дмитриева
Рождение ребёнка
1836
Сын: Бузюлов Антон Петров
Мать ребёнка: Бузюлова Аксинья Дмитриева
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Татьяна Петрова
Мать ребёнка: Бузюлова Аксинья Дмитриева
Рождение ребёнка
1839
Сын: Василий Петров
Мать ребёнка: Бузюлова Аксинья Дмитриева
Рождение ребёнка
1844
Сын: Семён Петров
Мать ребёнка: Бузюлова Аксинья Дмитриева
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Дарья Петрова
Мать ребёнка: Бузюлова Аксинья Дмитриева
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Бузюлова Аксинья Дмитриева
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Варвара Петрова
Мать ребёнка: Бузюлова Аксинья Дмитриева
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно