Бузюлова Аксинья Дмитриева
женский, родилась 1811
умерла Неизвестно
Супруги
Бузюлов Пётр Иванов1810 г.р.
Дети
Аксинья Петрова1833 г.р.
Бузюлов Антон Петров1836 г.р.Показать еще 6
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бузюлов Пётр Иванов
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Аксинья Петрова
Отец ребёнка: Бузюлов Пётр Иванов
Рождение ребёнка
1836
Сын: Бузюлов Антон Петров
Отец ребёнка: Бузюлов Пётр Иванов
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Татьяна Петрова
Отец ребёнка: Бузюлов Пётр Иванов
Рождение ребёнка
1839
Сын: Василий Петров
Отец ребёнка: Бузюлов Пётр Иванов
Рождение ребёнка
1844
Сын: Семён Петров
Отец ребёнка: Бузюлов Пётр Иванов
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Дарья Петрова
Отец ребёнка: Бузюлов Пётр Иванов
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Бузюлов Пётр Иванов
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Варвара Петрова
Отец ребёнка: Бузюлов Пётр Иванов
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно