Бузюлова Аксинья Дмитриева 1811 — найти родственников по фамилии на Familio

Бузюлова Аксинья Дмитриева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1811

умерла Неизвестно

Супруги
Бузюлов Пётр Иванов1810 г.р.
Дети
Аксинья Петрова1833 г.р.
Бузюлов Антон Петров1836 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бузюлов Пётр Иванов

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Аксинья Петрова

Отец ребёнка: Бузюлов Пётр Иванов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1836

Сын: Бузюлов Антон Петров

Отец ребёнка: Бузюлов Пётр Иванов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Татьяна Петрова

Отец ребёнка: Бузюлов Пётр Иванов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1839

Сын: Василий Петров

Отец ребёнка: Бузюлов Пётр Иванов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1844

Сын: Семён Петров

Отец ребёнка: Бузюлов Пётр Иванов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Дарья Петрова

Отец ребёнка: Бузюлов Пётр Иванов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

143

Рождение ребёнка
1852

Сын: Бузюлов Филипп Петров

Отец ребёнка: Бузюлов Пётр Иванов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Варвара Петрова

Отец ребёнка: Бузюлов Пётр Иванов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

119

Смерть
Неизвестно

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