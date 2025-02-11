Игушкина Анна Дмитриевна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Игушкин Св-Во Высл. 20.12.1979 Новокубанск Краснодарск Края Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Игушкин Св-Во Высл. 20.12.1979 Новокубанск Краснодарск Края Андрей Алексеевич
Смерть
Неизвестно