Игушкин Св-Во Высл. 20.12.1979 Новокубанск Краснодарск Края Андрей Алексеевич
мужской, родился 01.06.1905, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецИгушкин Алексей Иванович11.02.1877 г.р.
МатьИгушкина (Дорогова) Александра Флоровна / Александра Федоровна31.03.1874 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
01.06.1905
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Игушкина Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Игушкина Анна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно