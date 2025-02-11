Игушкин Св-Во Высл. 20.12.1979 Новокубанск Краснодарск Края Андрей Алексеевич 01.06.1905 — найти родственников по фамилии на Familio

Игушкин Св-Во Высл. 20.12.1979 Новокубанск Краснодарск Края Андрей Алексеевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 01.06.1905, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Игушкин Алексей Иванович11.02.1877 г.р.
Мать
Игушкина (Дорогова) Александра Флоровна / Александра Федоровна31.03.1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1905

Отец: Игушкин Алексей Иванович

Мать: Игушкина (Дорогова) Александра Флоровна / Александра Федоровна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Игушкина Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Игушкина Анна Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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