Горенской Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1753
Отец: Горенской Иван Тимофеевич
Мать: не указана
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №514, стр. 192 (стр. 193 - крестьяне, стр. 207 - поселенные, стр. 209 - перевощики) https://yandex.ru/archive/catalog/92d225e2-ac38-4e06-a192-73c... Показать все
Место жительства
1795
Старый Акульшет, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/92d225e2-ac38-4e06-a192-73ca4282c6b2/201
Смерть
Неизвестно