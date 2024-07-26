Горенской Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горенской Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1718 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1753

Отец: Горенской Иван Тимофеевич

Мать: не указана

ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №514, стр. 192 (стр. 193 - крестьяне, стр. 207 - поселенные, стр. 209 - перевощики) https://yandex.ru/archive/catalog/92d225e2-ac38-4e06-a192-73c... Показать все
Место жительства
1795
Старый Акульшет, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/92d225e2-ac38-4e06-a192-73ca4282c6b2/201
Смерть
Неизвестно

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