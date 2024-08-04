Горенской Иван Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горенской Иван Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1692 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Горенской Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Горенской Трифан Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рч. Шилка, впадает в Енисей с правой стороны. На ее южном берегу, в 10 верстах от устья, находится дер. Шилкина, состоящая из 3 дворов. https://drevlit.ru/texts/m/Miller_4/text64101.php https://sites... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1745

Сын: Горенский Еким Иванович

Мать ребёнка: не указана

ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №514, стр. 192 (стр. 193 - крестьяне, стр. 207 - поселенные, стр. 209 - перевощики) https://yandex.ru/archive/catalog/92d225e2-ac38-4e06-a192-73c... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1746

Сын: Горенский Харлам Иванович

Мать ребёнка: не указана

http://www.etomesto.ru/map-atlas_ussr-1946/?x=93.446489&y=57.411745
Рождение ребёнка
Вычислено 1750

Сын: Горенский Архип Иванович

Мать ребёнка: не указана

ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №514, стр. 192 (стр. 193 - крестьяне, стр. 207 - поселенные, стр. 209 - перевощики) https://yandex.ru/archive/catalog/92d225e2-ac38-4e06-a192-73c... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1753

Сын: Горенской Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №514, стр. 192 (стр. 193 - крестьяне, стр. 207 - поселенные, стр. 209 - перевощики) https://yandex.ru/archive/catalog/92d225e2-ac38-4e06-a192-73c... Показать все
Место жительства
1760
Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://ok.ru/group/60096501383358/topic/155619722748862
Место жительства
1795
Нижняя Заимка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №514, стр. 192 (стр. 193 - крестьяне, стр. 207 - поселенные, стр. 209 - перевощики) https://yandex.ru/archive/catalog/92d225e2-ac38-4e06-a192-73c... Показать все
Смерть
Неизвестно

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