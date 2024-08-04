Горенской Иван Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Горенской Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Сын: Горенской Трифан Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рч. Шилка, впадает в Енисей с правой стороны. На ее южном берегу, в 10 верстах от устья, находится дер. Шилкина, состоящая из 3 дворов. https://drevlit.ru/texts/m/Miller_4/text64101.php https://sites... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1745
Мать ребёнка: не указана
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №514, стр. 192 (стр. 193 - крестьяне, стр. 207 - поселенные, стр. 209 - перевощики) https://yandex.ru/archive/catalog/92d225e2-ac38-4e06-a192-73c... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1746
Сын: Горенский Харлам Иванович
Мать ребёнка: не указана
http://www.etomesto.ru/map-atlas_ussr-1946/?x=93.446489&y=57.411745
Рождение ребёнка
Вычислено 1750
Мать ребёнка: не указана
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №514, стр. 192 (стр. 193 - крестьяне, стр. 207 - поселенные, стр. 209 - перевощики) https://yandex.ru/archive/catalog/92d225e2-ac38-4e06-a192-73c... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1753
Сын: Горенской Василий Иванович
Мать ребёнка: не указана
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №514, стр. 192 (стр. 193 - крестьяне, стр. 207 - поселенные, стр. 209 - перевощики) https://yandex.ru/archive/catalog/92d225e2-ac38-4e06-a192-73c... Показать все
Место жительства
1760
Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://ok.ru/group/60096501383358/topic/155619722748862
Место жительства
1795
Нижняя Заимка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №514, стр. 192 (стр. 193 - крестьяне, стр. 207 - поселенные, стр. 209 - перевощики) https://yandex.ru/archive/catalog/92d225e2-ac38-4e06-a192-73c... Показать все
Смерть
Неизвестно