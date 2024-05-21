Гликерия Георгиева
Место рождения
Дата рождения17.10.1911 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1911 ст.
Отец: Евстафьев Георгий Петрович
Мать: Анастасия Васильева
Крещение
23.10.1911 ст.
Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: крестьянин д. Евлева Александр Васильев (двоюродный дядя по отцу) и крестьянская жена д. Евлева Анисия Евстафиева (сестра деда по мужской линии).
Смерть
Неизвестно