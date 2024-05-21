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Гликерия Георгиева

Место рождения

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

17.10.1911 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

Вычислено 1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1911 ст.

Отец: Евстафьев Георгий Петрович

Мать: Анастасия Васильева

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
23.10.1911 ст.
Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: крестьянин д. Евлева Александр Васильев (двоюродный дядя по отцу) и крестьянская жена д. Евлева Анисия Евстафиева (сестра деда по мужской линии).
Смерть
Неизвестно

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