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Романец Яков Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1915

Дата смерти

01.01.1984

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1915

Отец: Романец Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1947

Сын: Романец Валерий Яковлевич

Мать ребёнка: Санина (Антипова) Надежда Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Похоронен на Покровском кладбище
Смерть
01.01.1984

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