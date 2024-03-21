Романец Яков Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1915
Дата смерти01.01.1984
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1915
Отец: Романец Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1947
Сын: Романец Валерий Яковлевич
Мать ребёнка: Санина (Антипова) Надежда Александровна
Москва, город федерального значения Москва
Похоронен на Покровском кладбище
Смерть
01.01.1984