Шкапский Рафаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкапский Рафаил Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1817

Дата смерти

20.12.1887 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1817

Отец: Шкапский Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шкапская Анна Петровна

Смерть
20.12.1887 ст.
Скончался в возрасте 70 лет от падучей болезни. По случаю беспамятства исповедован не был.
Похороны
23.12.1887 ст.
Федотово, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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