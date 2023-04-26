Шкапский Рафаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1817
Дата смерти20.12.1887 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1817
Отец: Шкапский Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шкапская Анна Петровна
Смерть
20.12.1887 ст.
Скончался в возрасте 70 лет от падучей болезни. По случаю беспамятства исповедован не был.
Похороны
23.12.1887 ст.
Федотово, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)