Миклашевская (Бакуринская) Анастасия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миклашевская (Бакуринская) Анастасия Яковлевна

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Место рождения

Роище, Чернігівська область

Дата рождения

1783

Дата смерти

1865

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Бакуринский Яков Леонтьевич

Мать: Бакуринская Татьяна Андреевна

Роище, Чернігівська область
Бракосочетание
25.10.1797

Муж: Миклашевский Михаил Павлович

Чернигов, Чернігівська область
Венчался в Богоявленской церкви.
Рождение ребёнка
1798

Сын: Миклашевский Александр Михайлович

Отец ребёнка: Миклашевский Михаил Павлович

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.07.1801

Сын: Миклашевский Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Миклашевский Михаил Павлович

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Бриген Софья Михайловна

Отец ребёнка: Миклашевский Михаил Павлович

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Судиенко Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Миклашевский Михаил Павлович

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1819

Сын: Миклашевский Павел Михайлович

Отец ребёнка: Миклашевский Михаил Павлович

Понуровка, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
08.03.1821

Сын: Миклашевский Илья Михайлович

Отец ребёнка: Миклашевский Михаил Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Младший сын сенатора М.П.Миклашевского.
Место жительства
Неизвестно
Понуровка, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Смерть
1865
Понуровка, Стародубский муниципальный район, Брянская область
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