Миклашевская (Бакуринская) Анастасия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смерти1865
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Бракосочетание
25.10.1797
Венчался в Богоявленской церкви.
Рождение ребёнка
1798
Сын: Миклашевский Александр Михайлович
Отец ребёнка: Миклашевский Михаил Павлович
Рождение ребёнка
07.07.1801
Сын: Миклашевский Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Миклашевский Михаил Павлович
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Бриген Софья Михайловна
Отец ребёнка: Миклашевский Михаил Павлович
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Судиенко Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Миклашевский Михаил Павлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1819
Сын: Миклашевский Павел Михайлович
Отец ребёнка: Миклашевский Михаил Павлович
Рождение ребёнка
08.03.1821
Сын: Миклашевский Илья Михайлович
Отец ребёнка: Миклашевский Михаил Павлович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Младший сын сенатора М.П.Миклашевского.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1865