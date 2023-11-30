Миклашевский Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти01.12.1831
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Военная служба
С 1827 по 1829
Род войск: Егерьский полк Воинское звание: подполковник Декабрист. Участник русско-персидской и русско-турецкой войн 1827-1829, участвовал в походах Ермолова, Паскевича, кн. Мадатова и гр. Сухтелена, ... Показать все
Военная служба
1828
Род войск: Егерьский полк Воинское звание: полковник За штурм крепости Карса.
Смерть
01.12.1831
Убит во главе полка при штурме Агач-Кале (аул Чум-Кескен) в Дагестане, похоронен в крепости Шуше.