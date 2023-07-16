Комарова (Фадеева) Татьяна Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фадеев Максим
Мать: Фадеева -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комарова Анисья Фёдоровна
Отец ребёнка: Комаров Фёдор Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Комаров Фёдор Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комаров Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Комаров Фёдор Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комаров Анатолий Фёдорович
Отец ребёнка: Комаров Фёдор Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Комаров Фёдор Сергеевич
Смерть
Неизвестно