Комарова (Фадеева) Татьяна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомарова (Фадеева) Татьяна Максимовна

Комарова (Фадеева) Татьяна Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фадеев Максим

Мать: Фадеева -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комарова Анисья Фёдоровна

Отец ребёнка: Комаров Фёдор Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Фёдор Фёдорович

Отец ребёнка: Комаров Фёдор Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Комаров Фёдор Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Анатолий Фёдорович

Отец ребёнка: Комаров Фёдор Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Виктор Фёдорович

Отец ребёнка: Комаров Фёдор Сергеевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.