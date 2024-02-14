Квашина (Яланская) Полина (Пелагея) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квашина (Яланская) Полина (Пелагея) Ивановна

Место рождения

Каменоватка, Днепропетровской области

Дата рождения

09.10.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1911

Отец: Яланский Иван

Мать: Яланская Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробко Евгений

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голуб Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Квашин Олег Иванович

Отец ребёнка: Квашин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
12.09.1945

Дочь: Хенох (КвашинаKwaschina) Лариса Ивановна (Larissa)

Отец ребёнка: Квашин Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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